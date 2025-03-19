В России создали новую установку для производства микроэлектроники

В Научно-исследовательском институте точного машиностроения (НИИТМ, входит в группу компаний «Элемент») создали опытный образец первой в стране установки для плазмохимического осаждения (ПХО) на кремниевых пластинах диаметром 300 мм.
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