Тренер «Спартака» оценил поддержку Джикии футболистов в матче с «Зенитом»

Джикия не выходил на поле, но активно помогал тренерскому штабу. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия продемонстрировал выдающиеся лидерские качества, активно помогая и поддерживая своих соигроков во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» из Петербурга.
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