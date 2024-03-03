Тренер «Спартака» оценил поддержку Джикии футболистов в матче с «Зенитом»

Джикия не выходил на поле, но активно помогал тренерскому штабу. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия продемонстрировал выдающиеся лидерские качества, активно помогая и поддерживая своих соигроков во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» из Петербурга.