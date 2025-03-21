Идеальный рецепт сочных домашних чебуреков. Без водки, уксуса и разрыхлителя

Чебуреки – это одно из самых популярных и узнаваемых блюд восточной кухни. Они представляют собой большие, тонкие пирожки полукруглой формы, приготовленные из пресного теста и начиненные мясным фаршем с ароматными специями.
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