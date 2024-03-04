Помешаны на контуринге? Не выходите из дома без розовой помады? В любой непонятной ситуации красите брови? Или не представляете свою жизнь без подводки? Стилисты и психологи уверены: макияж может рассказать о вас больше, чем вы думаете.

﻿﻿За кулисами показа Max MaraЯркая подводка и розовая помада Девушки, предпочитающие этот вид макияжа, организованы, самодостаточны, уделяют пристальное внимание деталям и помнят дни рождения всех своих друзей, знаки зодиака, профессии и номера кредитных карт.