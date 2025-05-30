Александр Невский: почему никто не знает как выглядел русский князь

Александр Невский вошёл в историю как великий полководец и русский национальный герой. Трудно найти более колоритную личность в истории, а поэтому многие исследователи посвятили князю немало научных трудов.
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