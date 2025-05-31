Россия и Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев министр спорта Сербии Зоран Гайич подписали меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между странами.
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