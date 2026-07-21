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Сделка Tekta Group и MR Group в Москве на 3 млрд рублей

Сделка Tekta Group и MR Group в Москве на 3 млрд рублей

На московском рынке девелопмента зафиксирована крупная инвестиционная сделка. Компания Tekta Group приобрела у девелопера MR Group земельный участок площадью 1,1 гектара, расположенный на Планетной улице в районе станции метро «Динамо».

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