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Депутат Госдумы оценила идею о введении графы «национальность» в паспорте

Депутат Госдумы оценила идею о введении графы «национальность» в паспорте

Включать графу «национальность» в паспорт гражданина РФ необходимости нет. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу парламентария Ильдара Гильмутдинова.

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