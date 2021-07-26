Депутат Госдумы оценила идею о введении графы «национальность» в паспорте

Включать графу «национальность» в паспорт гражданина РФ необходимости нет. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу парламентария Ильдара Гильмутдинова.