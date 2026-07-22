ВСУ продолжило бомбить свинокомплексы и другие объекты «Мираторга». Компания сообщила о крупных атаках на производственные активы в Брянской области.
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ВСУ продолжило бомбить свинокомплексы и другие объекты «Мираторга». Компания сообщила о крупных атаках на производственные активы в Брянской области.
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