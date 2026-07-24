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Politico: семь стран Европы пожаловались ЕК на спад турпотока из-за угрозы РФ

Politico: семь стран Европы пожаловались ЕК на спад турпотока из-за угрозы РФ

Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии (ЕК) на резкое снижение туристического потока в приграничных регионах из-за постоянных заявлений политиков о "российской угрозе".

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