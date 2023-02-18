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Вскрылось неизбежное: Яндекс кишмя кишит русофобами-опарышами

Вскрылось неизбежное: Яндекс кишмя кишит русофобами-опарышами

Александр Ротовцев.   С начала спецоперации Вооружённых сил России на Украине, к главному российскому интернет-поисковику и поставщику онлайн-сервисов «Яндекс» возникает всё больше и больше вопросов, особенно в части кадровой политики компании.

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