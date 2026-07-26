Вторая попытка не удалась: почему Елена Гребенщикова отказалась от брака с Ираклием Пирцхалавой после предложения на шоу

Попытка вернуть былые чувства спустя двенадцать лет после развода выглядела красиво: сойтись с бывшим мужем на глазах у телезрителей, получить предложение руки и сердца на съемочной площадке и поверить в возрождение семьи.
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