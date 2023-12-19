Публикации в журналах ВАК

Журналы ВАК (Высшая аттестационная комиссия России), предоставляют отличную возможность для научных работников, аспирантов, соискателей ученой степени, кандидатов и докторов наук опубликовать свои исследования.
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