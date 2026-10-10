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ФедералПресс

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Артемий Лебедев раскритиковал отказ Госдумы от названия «котлета по-киевски»: «Верх глупости»

Артемий Лебедев раскритиковал отказ Госдумы от названия «котлета по-киевски»: «Верх глупости»

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко высказался по поводу изменений в меню столовой нижней палаты парламента.

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