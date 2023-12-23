На сцене Архангельского городского культурного центра распустились «Подснежники для королевы»

Первыми зрителями по приглашению городской администрации стали многодетные и приёмные семьи, а также дети участников специальной военной операцииПервыми зрителями по приглашению городской администрации стали многодетные и приёмные семьи, а также дети участников специальной военной операцииСказка сложена по мотивам известной пьесы Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».