Жители Архангельской области могут помочь в обеспечении безопасности на дорогах

С начала текущего года на номер 112 поступило порядка 380 сообщений о нетрезвых водителях.Благодаря таким звонкам сотрудники полиции задержали более 20 человек, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.
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