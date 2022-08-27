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Военные автоинспекторы ЦВО провели профилактическую акцию в Алтайском крае

Военные автоинспекторы ЦВО провели профилактическую акцию в Алтайском крае

Офицеры ВАИ провели контроль предрейсового и послерейсового медосмотра водителей медицинскими работниками непосредственно в соединениях и воинских частях, провели занятие с военнослужащими - владельцами личного автотранспорта и военными водителями.

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