Китай и Россия стали главными ядерными угрозами для США. Оценка Пентагона

Соединенные Штаты Америки опубликовали новую стратегию по противодействию оружию массового уничтожения, в которой выделили растущий риск применения химического, биологического и ядерного вооружения в мире.
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