На Камчатке объявили «красный код» для авиации из-за вулкана Шивелуч

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 километров. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
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