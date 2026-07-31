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На Камчатке объявили «красный код» для авиации из-за вулкана Шивелуч

На Камчатке объявили «красный код» для авиации из-за вулкана Шивелуч

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 километров. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

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