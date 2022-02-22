Три населенных пункта Донецкой области подверглись обстрелу ВСУ за последние часы

Силовики использовали для обстрелов различное оружие, включая мины запрещенного калибра. Под огонь попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Силовики использовали для обстрелов различное оружие, включая мины запрещенного калибра. Под огонь попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
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