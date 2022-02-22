Нью Информ

1 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    В России лучше получается, если она смотрит на себя.Какие государства...
  • Oleg
    В Спорте есть три критерия мастерства и достижения побед: Желания достигать совершенствуя мастерство в избранном спор...Большунов назвал ...
  • Сергей Зимин
    Так и скажите, что ссыкнули на всякий случай.Глава Минспорта П...

Три населенных пункта Донецкой области подверглись обстрелу ВСУ за последние часы

Три населенных пункта Донецкой области подверглись обстрелу ВСУ за последние часы

Силовики использовали для обстрелов различное оружие, включая мины запрещенного калибра. Под огонь попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское, уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх