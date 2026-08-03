Мэр Сеуты на фоне миграционного кризиса обвинил Марокко в ненадежности

Мэр-президент испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас на фоне наплыва огромного количества нелегалов заявил, что Марокко ненадежно, а Испании необходимо самой принять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.
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