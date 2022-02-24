Зеленский и Кличко на Мюнхенской конференции — Давайте нам денег без условий. Премия Столтенбергу за «вклад в дело мира»

Мюнхенская конференция проходила без участия России, даже по видеосвязи никто не присутствовал. Может мне показалось, но все ждали именно наших представителей, потому что предоставленные сами себе европейцы попросту переливали из пустого в порожнее.
Мюнхенская конференция проходила без участия России, даже по видеосвязи никто не присутствовал. Может мне показалось, но все ждали именно наших представителей, потому что предоставленные сами себе европейцы попросту переливали из пустого в порожнее.
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