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  • Иван Петров
    А пусть побольше инородцев пускают, чтоб депутатов которые законы в их пользу принимают, ловят и толерантности учат, ..."Отрежу тебе яйца...
  • Дмитрий
    и обоссать!!!"Отрежу тебе яйца...
  • Платон Платонов
    Да. В Барвихе обстановка нервная, не спокойно."Отрежу тебе яйца...

Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина

Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина

Путин: в телах погибших в катастрофе с Пригожиным найдены осколки ручных гранат.Президент России Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевший крушение под Тверью, не было.

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