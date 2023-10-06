Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина

Путин: в телах погибших в катастрофе с Пригожиным найдены осколки ручных гранат.Президент России Владимир Путин заявил, что внешнего воздействия на самолет Евгения Пригожина, потерпевший крушение под Тверью, не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии