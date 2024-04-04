Заботиться о здоровье рассады необходимо еще на этапе покупки семян и подготовки емкостей и почвы

На здоровье рассады необходимо обращать внимание при покупке семян и подготовке емкостей и почвы. Если по каким-то причинам вы пропустили этот этап, постарайтесь прибегнуть к профилактическим мерам, чтобы не допустить развития инфекционных заболеваний на урожае.
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