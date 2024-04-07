Вратарь «Водника» Игорь Долгополов отмечает свой день рождения

Воспитанник новосибирского хоккея уже четыре сезона играет за «жёлто-зелёный» клуб из АрхангельскаЗа это время в составе «Водника» он стал дважды серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата России, а также финалистом розыгрыша Кубка России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии