Вратарь «Водника» Игорь Долгополов отмечает свой день рождения

Воспитанник новосибирского хоккея уже четыре сезона играет за «жёлто-зелёный» клуб из АрхангельскаЗа это время в составе «Водника» он стал дважды серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата России, а также финалистом розыгрыша Кубка России.