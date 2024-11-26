Слухи и реальность: зарубежные сообщения о военном сотрудничестве России и КНДР

300-мм РСЗО, известные под названием KN-09. Согласно прошлогодним сообщениям зарубежных СМИ, такие изделия должны были поступить на вооружение российской армииРоссия и КНДР давно и плодотворно сотрудничают в сфере обороны и безопасности, а недавно даже подписали особое соглашение такого рода.