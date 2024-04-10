Тосканские зарисовки

Тоскана - это одно из тех мест, куда хочется вернуться, чтобы полюбоваться рукотворными ландшафтами и архитектурой, побродить по улицам старинных каменных городков, продегустировать вино, поесть сыра и оливок.
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