NYT: спонсоры демократов намерены заставить Байдена выйти из гонки

Основные спонсоры американской Демократической партии планируют оказать давление на главу Соединённых Штатов Джо Байдена и заставить его завершить избирательную кампанию, пишет издание The New York Times.
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