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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Восторг”: Создатель The Last of Us Нил Дракманн заинтриговал высказыванием о сво...

“Восторг”: Создатель The Last of Us Нил Дракманн заинтриговал высказыванием о сво...

“Восторг”: Создатель The Last of Us Нил Дракманн заинтриговал высказыванием о своей следующей игре для PlayStation 5В разговоре с Variety Дракманн отметил, что следующий проект Naughty Dog является для него самым волнующим из всех, которые он когда-либо разрабатывал.

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