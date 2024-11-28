“Восторг”: Создатель The Last of Us Нил Дракманн заинтриговал высказыванием о сво...

“Восторг”: Создатель The Last of Us Нил Дракманн заинтриговал высказыванием о своей следующей игре для PlayStation 5В разговоре с Variety Дракманн отметил, что следующий проект Naughty Dog является для него самым волнующим из всех, которые он когда-либо разрабатывал.
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