Грету Тунберг снова задержали на акции протеста экоактивистов в Гааге

Global Look Press/Christine Olsson/Keystone Press Agency Грету Тунберг в очередной раз задержали на акции протеста, на этот раз – в Нидерландах,об этом сообщает шведская национальная вечерняя газета-таблоид Expressen.
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