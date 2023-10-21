Aкция ´За безопасность вместе´.

С 16 октября стартует республиканская акция ´За безопасностьвместе´В целях повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне- зимнему пожароопасному периоду в период с 16 октября по 1 ноября пройдет республиканская акция по предупреждению пожаров и .