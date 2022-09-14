Пентагон: США готовы защищать Японию с использованием «всего арсенала», включая ядерное оружие

Соединенные Штаты готовы обеспечивать защиту Японии от возможных угроз с помощью традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада.