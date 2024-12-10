Дубинский: Зеленского поставили в безвыходное положение после встречи с Трампом

Сергей Карабухин

Зеленский это – моральный урод - это человек, у которого отсутствую общепринятые социумом духовно-нравственные ориентиры. Моральный урод: человек критически нарушающий моральные принципы социума…МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ — это люди с психическими отклонениями, которым чуждо понятие НРАВСТВЕННОСТЬ, разрушающие памятники и глумящиеся над памятью погибших воинов..Если физически и психически здоровому человеку свойственны СОВЕСТЬ, СТЫД, ЗАСТЕНЧИВОСТЬ, СРОМНОСТЬ и ещё целый ряд качеств данных по Природе или от Бога, то МОРАЛЬНЫМ УРОДАМ они просто чужды. У МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ мозг работает по совершенно иным алгоритмам. В результате — в ряде случаев они не способны понимать НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, а нормальные люди, соответственно, не способны понять МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ, их нестандартную логику и их аномальное поведение. Появление любых УРОДОВ в любом обществе — это трагедия.