Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении после встречи с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за своего внешнего вида.
Дубинский: Зеленского поставили в безвыходное положение после встречи с Трампом
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Сергей Карабухин
Зеленский это – моральный урод - это человек, у которого отсутствую общепринятые социумом духовно-нравственные ориентиры. Моральный урод: человек критически нарушающий моральные принципы социума…МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ — это люди с психическими отклонениями, которым чуждо понятие НРАВСТВЕННОСТЬ, разрушающие памятники и глумящиеся над памятью погибших воинов..Если физически и психически здоровому человеку свойственны СОВЕСТЬ, СТЫД, ЗАСТЕНЧИВОСТЬ, СРОМНОСТЬ и ещё целый ряд качеств данных по Природе или от Бога, то МОРАЛЬНЫМ УРОДАМ они просто чужды. У МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ мозг работает по совершенно иным алгоритмам. В результате — в ряде случаев они не способны понимать НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, а нормальные люди, соответственно, не способны понять МОРАЛЬНЫХ УРОДОВ, их нестандартную логику и их аномальное поведение. Появление любых УРОДОВ в любом обществе — это трагедия.
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16 час.
Сергей Карабухин
Наркомания – это глобальная проблема Украины, которая сильно влияет на людей, страдающих от наркозависимости, а также на их семьи и общество в целом. Зависимость влияет на людей из всех слоев общества и приводит к проблемам, которые могут включать финансовое бремя, трудности в отношениях, передозировку, проблемы со здоровьем и неспособность справляться с работой, учебой и семейными обязанностями.
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16 час.
СК
Сергей Карабухин
Алкоголизм – болезнь, развивающаяся на фоне частого употребления алкоголя и формирования патологической тяги к нему, психологической, а после нее физической зависимости. Алкоголь нарушает обменные процессы в организме, накопительный эффект алкогольного отравления провоцирует развитие психозов. На поздних стадиях алкоголизма развивается слабоумие.
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16 час.
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