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Сделка между Россией и Украиной может произойти на этой неделе — Белый дом

Сделка между Россией и Украиной может произойти на этой неделе — Белый дом

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на продолжении переговоров с Россией и Украиной, сделка может быть заключена уже «на этой неделе», 23 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт журналистам.

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