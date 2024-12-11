13 декабря 2024 г. на территории Бобруйского района состоится День депутата. В рамках которого пройдут: Единый день приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц депутатами всех уровней и встречи с избирателями.
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