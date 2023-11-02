Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пленный офицер ВСУ Сакар: БМП дерзко залетела на позиции и вынудила сдаться

Пленный офицер ВСУ Сакар: БМП дерзко залетела на позиции и вынудила сдаться

Пленный офицер ВСУ, младший лейтенант Андрей Сакар рассказал историю своего последнего боя - он действовал от обороны, а росийские военные мастерски овладели укреплениями, которые Сакар должен был оборонять.

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