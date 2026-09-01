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За рулем

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Названы самые надежные дизельные машины в России до 1 млн рублей

Названы самые надежные дизельные машины в России до 1 млн рублей

За миллион рублей на вторичном рынке дизельных предложений хватает. Но будьте готовы к тому, что машина окажется старше 15 лет, а ее одометр покажет не меньше 250 тысяч километров.

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