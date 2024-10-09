В ДНР ВФУ убили и ранили более полусотни мирных жителей за неделю — СЦКК

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли девять гражданских лиц, 46 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, 7 октября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.