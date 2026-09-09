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Trading Craft 101 · Lesson 04 — Backtesting 101

Trading Craft 101 · Lesson 04 — Backtesting 101 E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI_DL:YM1! ConfluenceEdge_ WHY BACKTEST AT ALL A backtest is the cheapest way to discover that your edge does not exist.

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