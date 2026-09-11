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Авторадио

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Премьер Венгрии потребовал компенсацию за отказ от нефти и газа из России

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна планирует добиться выплат за отказ от российских поставок в новый семилетний бюджет ЕС.

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