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В Словакии заявили о намерении возобновить контакты с Россией

Словакия намерена возобновить контакты с Россией и наладить работу межправительственных комиссий, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Юрай Бланар в интервью изданию Rambler.

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