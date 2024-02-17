Минтранс России рассмотрел временные запреты встреч и проводов в аэропортах

Минтранс России работает над документом с новыми правилами по безопасности в аэропортах.Постановление опубликовал Федеральный портал проектов нормативных правовых актов, изменения могут вступить в силу с сентября этого года.
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