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Минтранс России рассмотрел временные запреты встреч и проводов в аэропортах

Минтранс России рассмотрел временные запреты встреч и проводов в аэропортах

Минтранс России работает над документом с новыми правилами по безопасности в аэропортах.Постановление опубликовал Федеральный портал проектов нормативных правовых актов, изменения могут вступить в силу с сентября этого года.

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