В Следственном комитете РФ подтвердили арест начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова.
В Следкоме сообщили, в чём подозревают начальника главного управления кадров Минобороны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Следующую "папочку" достали. Думаю таких еще много будет. Радует то, что не смотрят на звания, чины и связи. Значит действительно начали наводить порядок!
Ответить
17 час.
Константин Самарин
А до этого ну ни кто даже не подозревал, что замминистра живет не по средствам. А его непосредственный начальник который наверняка бывал у него в гостях бул уверен, что всё это куплено на зарплату замминистра. Известно, что рыба гниет с головы... но увы, "голову" ни кто трогать не собирается. Наоборот, ей предоставили новое высокое кресло.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии