Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Что-то фото не оттуда, ежи на дороге. Опасная ситуация.«Подготовленные» ...
  • Сергей Андросов
    Говна наелись клоуны?В офисе Зеленског...
  • Serge
    Да абрашки, похоже, просто проехать не могут, грунт неподходящий!Стало известно об...

В Следкоме сообщили, в чём подозревают начальника главного управления кадров Минобороны

В Следкоме сообщили, в чём подозревают начальника главного управления кадров Минобороны

В Следственном комитете РФ подтвердили арест начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Следующую &quot;папочку&quot; достали. Думаю таких еще много будет. Радует то, что не смотрят на звания, чины и связи. Значит действительно начали наводить порядок!
Ответить
17 час.
Константин Самарин
А до этого ну ни кто даже не подозревал, что замминистра живет не по средствам. А его непосредственный начальник  который наверняка бывал у него в гостях бул уверен, что всё это куплено на зарплату замминистра.  Известно, что рыба гниет с головы... но увы, &quot;голову&quot; ни кто трогать не собирается. Наоборот, ей предоставили новое высокое кресло.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх