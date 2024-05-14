В Следкоме сообщили, в чём подозревают начальника главного управления кадров Минобороны

Следующую "папочку" достали. Думаю таких еще много будет. Радует то, что не смотрят на звания, чины и связи. Значит действительно начали наводить порядок!

Константин Самарин

А до этого ну ни кто даже не подозревал, что замминистра живет не по средствам. А его непосредственный начальник который наверняка бывал у него в гостях бул уверен, что всё это куплено на зарплату замминистра. Известно, что рыба гниет с головы... но увы, "голову" ни кто трогать не собирается. Наоборот, ей предоставили новое высокое кресло.