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Госавтоинспекция может снять авто с учета за нештатные 18-дюймовые колеса

Госавтоинспекция может снять авто с учета за нештатные 18-дюймовые колеса

Любые конструктивные изменения, не оформленные официально, признаются незаконными Лев Воропаев, эксперт в области автомобильного права, предупредил в беседе с "Газетой.

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