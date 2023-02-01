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Кузнецов стал 3-й звездой дня в НХЛ

Евгений Кузнецов стал 3-й звездой дня в НХЛ. Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Первая звезда – форвард «Каролины» Себастьян Ахо с победным голом в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (5:4 ОТ).

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