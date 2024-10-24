Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о связи мигранта с 15-летней девочкой в Петербурге

Подозреваемый задержан Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по факту посягательства мигрантом на половую неприкосновенность 15-летней девочки в Петербурге.
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