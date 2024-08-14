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Царьград

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Разрушенные дома, раненые, погибшие: Гладков выступил с заявлением о ситуации в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с заявлением о ситуации в регионе. По его словам, обстановка напряжённая: разрушенные дома, раненые, погибшие.

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