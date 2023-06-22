История брака: как Джессика Бил каждый раз прощает измены Джастина Тимберлейка

История брака: как Джессика Бил каждый раз прощает измены Джастина ТимберлейкаИзмена со звездойКогда в 2007 году Джастина Тимберлейка на светской вечеринке в честь «Золотого глобуса» представили его будущей жене Джессике Бил, певец был несвободен.