Как провести праздник князя Александра Невского и святого Митрофана 6 декабря Алёна ЮрьеваКаждый год 6 декабря православная церковь отмечает не один, а сразу два праздника — день памяти великого полководца, князя Новгородского и Киевского Александра Невского, а также воспоминание жития святого Митрофана.
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