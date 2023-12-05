Как провести праздник князя Александра Невского и святого Митрофана 6 декабря Алёна ЮрьеваКаждый год 6 декабря православная церковь отмечает не один, а сразу два праздника — день памяти великого полководца, князя Новгородского и Киевского Александра Невского, а также воспоминание жития святого Митрофана.