«Можете говорить, что я тиран»: комик Гурам Амарян объяснил, почему запрещает жене ходить в рестораны с мужчинами

32-летний юморист Гурам Амарян открыто рассказал о строгих правилах в своей семейной жизни. В эфире шоу Иды Галич «Есть вопросики» стендап-комик заявил, что никогда не отпустит супругу Эку Мстоян в ресторан наедине с другим мужчиной.