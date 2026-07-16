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«Можете говорить, что я тиран»: комик Гурам Амарян объяснил, почему запрещает жене ходить в рестораны с мужчинами

«Можете говорить, что я тиран»: комик Гурам Амарян объяснил, почему запрещает жене ходить в рестораны с мужчинами

32-летний юморист Гурам Амарян открыто рассказал о строгих правилах в своей семейной жизни. В эфире шоу Иды Галич «Есть вопросики» стендап-комик заявил, что никогда не отпустит супругу Эку Мстоян в ресторан наедине с другим мужчиной.

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